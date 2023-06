MotoGp, Bagnaia incorona Assen: "Pista ideale per la Ducati"

VERSO IL GP DI OLANDA

Il campione del Mondo in carica parla alla vigilia del Gp d'Olanda. Martin: "Voglio chiudere al meglio prima della pausa estiva"

© Getty Images Pecco Bagnaia è carico in vista del Gp d'Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023. In conferenza stampa, il campione in carica tesse le lodi del circuito di Assen: "È uno dei miei preferiti, la nuova Ducati va alla grande su questo tipo di piste". Il principale rivale in classifica piloti Jorge Martin, però, promette battaglia: "Voglio chiudere al meglio prima della pausa estiva", le parole dello spagnolo della Pramac.

Sfruttare uno dei circuiti più adatti alla Ducati e al campione in carica. Questo l'obiettivo di Pecco Bagnaia, che si presenta in conferenza stampa ad Assen con l'obiettivo di aumentare il distacco in classifica piloti, ridotto a 16 punti dopo la doppietta di Jorge Martin (Sprint Race+gara) al Sachsenring. "Questo weekend è speciale", dice il leader del Mondiale, "siamo su una delle mie piste preferite che si adatta al meglio alla nuova moto. Proveremo a replicare il risultato dell'anno scorso, cercando di vincere per arrivare alla pausa estiva con buon umore. Mi piacerebbe replicare la battaglia con Martin in Germania, ma con esito diverso".

Insomma, è già sfida allo spagnolo della Pramac, ora a -16 da Bagnaia prima del Gp d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale: "Mi sono goduto i giorni dopo la vittoria", dice Martin, "poi però mi sono subito concentrato su questo weekend quindi non ho festeggiato molto. Voglio chiudere al meglio prima della pausa. Il futuro? Ho una moto ufficiale e un team fantastico che mi supporta. Sono contento e penso che nel 2024 sarò ancora qui".

Alla seconda parte della conferenza partecipano Marc Marquez e Jack Miller, protagonisti di un post gara tutt'altro che tranquillo: l'australiano ha criticato la scelta dello spagnolo di non prendere parte al Gp di Germania. Il pilota della Ktm, però, ci tiene a specificare: "Le frasi che ho pronunciato non riguardavano Marquez ma una grande quantità di persone". L'iberico, invece, si difende: "Il mio impegno con la Honda è massimo, sono concentrato al 100% su questo progetto e infatti raccolgo anche dati in vista del futuro". Intanto, però, non dà garanzie sul weekend di Assen: "Non mi sento pronto a spingere qui dopo un fine settimana difficile in Germania". Miller, invece, vede le Ducati favorite: "In questo momento sono il top, anche se la Ktm dovrebbe funzionare bene ed essere in grado di lottare con loro".