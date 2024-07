MotoGP, Bagnaia: "Gara tosta, abbiamo fatto allineare i pianeti"

© Getty Images

Francesco Bagnaia si gode la splendida vittoria nel GP di Germania, che lo proietta in vetta al Mondiale MotoGP: "Gli ultimi dieci giri eravamo veramente in bilico entrambi - le parole del ducatista a Sky in merito alla caduta del rivale Jorge Martin -. Anche io avevo perso il davanti poco prima della scivolata di Jorge, ma ho pensato di non mollare fino alla fine. A uno dei due doveva succedere qualcosa stando su quel ritmo. Non si sono allineati i pianeti, li abbiamo fatti allineare noi. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, anche su una pista come questa dove non eravamo i favoriti. La gara è stata tosta, le gomme hanno faticato e la vittoria è stata fantastica".