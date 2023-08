MotoGP, Bagnaia: ”Favoriti qui? Si, ma gli altri hanno fatto passi in avanti”  

MOTOGP

Il leader del Mondiale: “Siamo forti, ma occhio ai miglioramenti di Ktm e Aprilia”

© Getty Images La MotoGP torna protagonista con il weekend di Spielberg. Alla vigilia del Gran Premio d’Austria arrivano le parole dei protagonisti. Pecco Bagnaia ha evidenziato la grande potenzialità della Ducati, ricordando però i grandi passi in avanti di Ktm e Aprilia: “L’avvio di weekend nella scorsa stagione non è stato ottimale, saremo competitivi ma gli altri sono migliorati molto. Sono più rilassato rispetto allo scorso anno e questo mi aiuta”.

"Sono felice di essere qui, è sempre un gran circuito per noi - ha proseguito Bagnaia - L’anno scorso siamo stati competitivi alla domenica. Non sarà semplice perché Ktm ha fatto un grande lavoro, e anche Aprilia soprattutto nelle ultime due gare. Poi ci sono altre 7 Ducati, quindi vedremo. Scontato essere competitivi? Conosciamo le nostre potenzialità qui e dobbiamo portare a casa più punti possibili in questa pista. Forse il vantaggio sarà minore rispetto ad altri anni, ma dobbiamo lottare per vincere. Pressione delle gomme? Tutti i team devono lavorare per cercare il limite, ma dovremo adattarci. Rispetto alla scorsa stagione mi sto divertendo di più e sono più rilassato, è un passo necessario per provare ad essere perfetti in ogni weekend”.

Carico anche Jorge Martin, dopo due weekend complessi: “È una pista in cui sono molto competitivo, cercherò di tornare sul podio dopo due sabati un po’ complicati. È un circuito stop and go, penso che tutto mi venga più semplice qui. Lottare con Pecco? Un weekend non basta ma la stagione è ancora lunga. Spero di essere più costante”.

Più realista e cauto Aleix Espargaro: “Sarà una sfida importante, è una pista difficile per me e per Aprilia. Vedremo quanto saremo migliorati rispetto alla scorsa stagione. L’Aprilia è adeguata al mio stile e in piste più simili a Silverstone funziona. Qui fatichiamo di più a fermare la moto, ma anche negli Stati Uniti siamo stati più competitivi del previsto, quindi vedremo. Abbiamo portato novità e spero di poterle testare domattina”.

Sugli scudi Brad Binder, vittorioso in Austria due anni fa (nel circuito di casa Ktm): “È fantastico correre nel circuito di casa, mi piace e ho grande fiducia. Il team ha fatto un lavoro incredibile e due anni fa è stato stupendo vincere qui. Sento che avrei potuto lottare più volte per il podio quest’anno. Servono dettagli, ma non siamo lontani. Sono quasi 10 anni che sono in questo team, far parte di questa storia è bellissimo, mi dà una motivazione in più”.

Marco Bezzecchi si è detto fiducioso delle potenzialità Ducati: “A Silverstone ho commesso un errore, è stato un peccato. Ma la velocità c’era, la pista mi piace tantissimo. Spero che il meteo sia bello e non vedo l’ora. La pista ha molte pendenze diverse e frenate molto forti, la Ducati funziona bene qui. Futuro? Io vorrei restare nel mio team attuale, stiamo cercando di trovare la soluzione giusta. A Barcellona potrò comunicarvi la mia decisione definitiva. Allenarsi con Pecco? Ci spingiamo al limite e non è sempre facile mantenere il rapporto essendo rivali. Sono rilassato quest’anno perché il Mondiale non è un obiettivo primario. Essere con lui mi aiuta”.

Marc Marquez ha continuato a sottolineare il suo lavoro nel gestire il limite: “L’Austria è una delle poche piste in cui non ho mai vinto in passato, e non penso possa accadere quest’anno. È difficile per me controllarmi tanto, ma durante la pausa ho visto i miei infortuni e ho capito che era la scelta giusta. Nelle qualifiche provo a rischiare di più. A Silverstone ero riuscito a non cadere, poi c’è stato un incidente di gara. Sto cercando di migliorare, così come il team che ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico qui. Tutti devono capire che la situazione è critica e dobbiamo cambiare qualcosa. Tutti vogliamo il meglio ed è giusto che Honda abbia deciso di investire di più, ma come pilota io valuto solo ciò che vedo in pista. Ktm? Sta facendo un grande lavoro, è inutile nasconderlo. Noi dobbiamo fare altrettanto”.

Molto contento del suo rinnovo con il team Gresini Alex Marquez: “Sono felicissimo di annunciarlo ufficialmente, mi sono sentito a casa fin dal primo giorno. All’inizio solitamente si fatica, io sono stato contento fin da subito. Cercheremo di ottenere risultati migliori ed essere sempre più competitivi nel 2024. Qui ci sono tanti rettilinei ed è sempre bello con la Ducati. Non vedo l’ora di scendere in pista. Dobbiamo dimenticare il problema tecnico di domenica a Silverstone. Voglio essere in Top 5 con più costanza”.