MOTOGP

Il direttore del motorsport austriaco Beirer ammette: "Ne abbiamo parlato e ci ha dato una risposta chiara". Lo spagnolo però si sbilancia: "Presto loro saranno i numeri uno"

© Getty Images La Ktm vorrebbe avere altre due moto per la prossima stagione della MotoGP, ma una di queste, se mai sarà in pista, non verrà affidata a Marc Marquez. Almeno nel 2024. Lo ha confermato Pit Beirer, ex campione di motocross e da anni direttore del settore motorsport della casa austriaca. "Vogliamo migliorare un po' e lottare contro queste otto Ducati. Temo che Marc non sarà nella nostra formazione il prossimo anno. Come ho detto, ha un contratto. Ne abbiamo discusso e ci ha dato una chiara risposta. E rimane così", ha detto Beirer in occasione di un incontro in tv proprio con Marquez.

"Ho già cinque piloti sotto contratto per quattro posti. Sta diventando davvero complicato. Al momento abbiamo ancora i nostri programmi e progetti da mettere in atto", ha aggiunto a ServusTV.

Sia Beirer, sia Marquez, però, hanno di fatto ammesso un flirt che presto potrebbe tramutarsi in matrimonio se la Honda non risolverà i problemi che la stanno relegando alla seconda metà dello schieramento. E lo stesso campione spagnolo lo ha fatto chiaramente capire. "Ho ancora un contratto per il prossimo anno. Quando vedi come Ktm è migliorata... erano ultimi e sono migliorati passo dopo passo. Ora sono il secondo miglior produttore, molto presto saranno i numeri uno. La chiave è l'ambizione. Hanno preso le decisioni giuste con gli ingegneri, i piloti e il team. Penso che sia fantastico quello che hanno ottenuto", le sue parole.