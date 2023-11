MotoGP, Bagnaia campione se... le possibili combinazioni

Francesco Bagnaia , arrivando quinto nella gara Sprint di Valencia , si è difeso in classifica in vista dell'ultimo appuntamento del mondiale MotoGP 2023: la vittoria di Jorge Martin ha portato lo spagnolo a -14 punti dall'italiano quando manca solo il GP di domenica. Bagnaia 442 punti, Martin 428: ecco le possibili combinazioni che consentirebbero al piemontese di fare il bis del Mondiale dello scorso anno.

In caso di arrivo a pari punti, Bagnaia sarebbe campione visto che verrebbero contate le vittorie nelle gare della domenica: al momento il leader della classifica ha sei successi contro i quattro di Martin che, anche vincendo nel GP di Valencia, dovrebbe arrendersi.

BAGNAIA CAMPIONE SE, LE COMBINAZIONI POSSIBILI

1) In caso di vittoria di Martin, a Bagnaia basterebbe arrivare dal quinto posto in giù per laurearsi campione; 2) Con Martin secondo, Bagnaia dovrebbe arrivare tra il sesto e il decimo posto; 3) Con Martin terzo, Bagnaia dovrebbe chiudere tra l'undicesimo e il quattordicesimo posto; 4) Se Martin arrivasse quarto (o peggio), Bagnaia sarebbe automaticamente campione.