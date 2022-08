MotoGP Austria: Zarco mette il turbo in libere 3, le Ducati si prendono la scena

MOTOGP AUSTRIA

Il francese resta leader della combinata confermando l'ottimo stato di forma visto venerdì

© Getty Images La terza sessione di prove libere del GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale della MotoGP, porta ancora una volta la firma delle motorizzate Ducati. A conquistare il miglior tempo della sessione è la Ducati Pramac di Johann Zarco, che precede di 153 millesimi la Yamaha di Quartararo e di tre decimi la Ducati factory di Miller. Quarto tempo per Martìn, davanti a Bagnaia di soli cinque decimi e con Bastianini lontano da Zarco di quattro centesimi. Passaggio obbligato dal Q1 per Aleix Espargarò, penalizzato da una caduta nei minuti finali della sessione.

Il feeling e il livello di confidenza col tracciato austriaco di Spielberg si conferma sempre più per Johann Zarco, capace di ripetere le ottime prestazioni viste venerdì nelle due libere in programma. Nella terza sessione in vista del Gran Premio della domenica, il pilota francese prosegue l'ottimo lavoro in sella alla sua Ducati del team Prima Pramac conquistando un 1:28.964 che lo porta in testa alla classifica cronometrica del sabato e conferma la sua leadership in combinata. Alle spalle del due volte iridato si piazza il connazionale Fabio Quartararo, staccato di un decimo e in modalità attacco in vista di una qualifica che di certo regalerà emozioni e colpi di scena con l'incognita pioggia sempre pronta a scombussolare i piani delle scuderie. E a proposito di qualifiche, chi sarà costretto a partire dalla prima finestra è Aleix Espargarò, che ha chiuso le libere 3 con l'11° tempo a soli due millesimi dal crono di Mir che ha invece conquistato il pass diretto per il Q2.

Oltre alla conferma di Zarco, come anticipato, c'è anche quella delle motorizzate Ducati che sul circuito di Zeltweg volano e girano in grande spolvero. Dietro a Quartararo, infatti, si piazza un trenino di quattro Desmosedici capitanate da Miller (3° a 10 centesimi da Quartararo e a un decimo da Zarco), Martìn, Bagnaia e Bastianini. A completare la top 10 dei qualificati al Q2 ci sono poi le Suzuki di Rins (7°) e Mir (10°), la KTM di Brad Binder e l'Aprilia di Maverick Vinales.

A darsi battaglia dal Q1 con Aleix Espargarò ci saranno anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, così come Pol Espargarò, Morbidelli e Andrea Dovizioso, al penultimo weekend della carriera prima dell'annunciato ritiro fissato a Misano.