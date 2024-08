MotoGP Austria, Bagnaia: "Che battaglie con Jorge, lottiamo per lo stesso obiettivo"

MOTOGP AUSTRIA

Il pilota Ducati dopo il trionfo nella Sprint a Spielberg: "I primi due giri sono stati pazzeschi, poi non c'era più bisogno di spingere..."

© Getty Images Pecco Bagnaia si gode il trionfo nella Sprint Race del GP d'Austria, con la consapevolezza che il duello con Jorge Martin per il titolo della MotoGP sta entrando ora nel vivo: "Quando è andato lungo ho pensato che dovesse perdere un secondo e invece era sempre lì a pochi decimi, quindi ho capito che gli avrebbero dato una penalità - ha spiegato il pilota Ducati ufficiale a Sky -. Quando ha fatto il long lap ho un po' alzato i tempi, quando è caduto anche Marquez ho proprio mollato perché non c'era bisogno di spingere".

Prima della penalità allo spagnolo si sono intraviste scintille e spettacolo: "I primi due giri sono stati bellissimi, ho fatto il giro veloce lottando con Jorge, pazzesco. Rivalità? È normale, lottiamo per lo stesso obiettivo e siamo sempre noi due i più veloci. La priorità assoluta era rimanere davanti e avere qualche giro pulito, ho venduto cara la pelle".

BASTIANINI: "MOTIVATO PER LA GARA DI DOMENICA"

Cresce la fiducia di Enea Bastianini, dopo il quarto posto: "Sono un po' più motivato per la gara, fino a stamattina facevo davvero fatica, nel pomeriggio ci siamo sistemati. Sono un po' più vicino, anche se ancora lontano da Jorge e Pecco. Proveremo a lottare per il podio. Bisogna sempre rimanere positivi, è un weekend in cui devo arrancare un pochino, ma questa Sprint è stata una bella iniezione di fiducia. Servirà un buon warm up e una buona partenza. Per provare a vincere dovrei fare un miracolo, ma vedremo".