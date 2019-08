MotoGP Austria, Dovizioso svetta nelle Libere 1

di

DANIELE PEZZINI

Andrea Dovizioso è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP d'Austria, undicesima tappa del Motomondiale. Il pilota Ducati ha girato in 1'24''033, regolando la Honda di Marquez (+ 0''185) e la Yamaha di Vinales (+ 0''247). Quarto tempo per la Ducati Pramac di Miller (+ 0''327), seguito dall'altra M1 di Valentino Rossi (+ 0''436). Inizio in salita invece per Petrucci con l'altra Desmosedici ufficiale, solamente 14°. La MotoGP corre tra i monti Getty Images

Dopo i test di Brno la MotoGP è ripartita dall'Austria e l'ha fatto nel segno della Ducati, assoluta dominatrice del circuito di Spielberg nelle ultime tre stagioni. Dovizioso si è portato a casa il miglior tempo della FP1, grazie al time attack finale con gomma soft al posteriore che gli ha consentito di scalzare la Honda di un Marquez fin lì inattaccabile. Il leader del Mondiale, con la sicurezza dei 63 punti di vantaggio accumultati su Dovi, si è messo a dettare il passo facendo subito il vuoto sulla concorrenza, ma nei minuti conclusivi ha scelto di non montare la gomma nuova, consentendo ai rivali di limare i distacchi.

Positivi, in questo senso, i segnali arrivati da casa Yamaha: Vinales e Rossi hanno messo in mostra un buon passo e sono stati in grado di contenere il ritardo dalla vetta, su una pista che sulla carta dovrebbe punire pesantemente i limiti di motore delle M1. A sandwich tra loro si è infilato Jack Miller, voglioso di mettersi in mostra dopo le voci di un possibile avvicendamento di Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati in ottica 2020. Dopo le fatiche di Brno ha invece continuato a litigare con i tempi Danilo Petrucci, che si è preso oltre un secondo dal compagno di team e non è riuscito a centrare l'accesso alla top 10.

Momentaneamente al Q2 c'è invece Quartararo con la Yamaha Petronas (6° tempo), insieme alla Suzuki di Rins, alla KTM ufficiale di Zarco, alla Honda LCR di Nakagami e alla KTM Tech 3 di Oliveira. Tredicesimo tempo per Bagnaia con l'altra Ducati Pramac, solo 17° e 18° per Morbidelli e Iannone.

