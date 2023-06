MotoGP, Bagnaia: "Vittoria fantastica, nel finale ero al limite"

LE PAROLE

Il ducatista dopo il trionfo di Assen: "Non è stato semplice, dietro spingevano tanto"

© Getty Images Pecco Bagnaia si gode il trionfo di Assen, che rafforza la sua leadership nel Mondiale MotoGP: "È stato fantastico, ma non è stato semplice perché dietro spingevano tanto - le parole del pilota Ducati al termine della gara -. Solo negli ultimi giri ho creato un piccolo vantaggio, perché ero davvero al limite. Adoro questa pista e questo pubblico".

Poi, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così la sua domenica: "È stata una gara molto lenta, ma molto tosta. In mattinata abbiamo fatto una modifica importante, perché ci siamo resi conto che questa moto ha bisogno di setting molto specifici per la pista, al contrario di quella del 2022. Nessuno si sarebbe aspettato così tanto caldo qui ad Assen, le gomme erano un po' al limite, ma lo erano per tutti e infatti il ritmo è stato piuttosto lento. Le Sprint? Le gare lunghe le preferisco, sono più nelle mie corde per l'aspetto gestionale".

ESPARGARO: "RACCOLTO PUNTI IMPORTANTI"

Sul terzo gradino del podio, con l'Aprilia, Aleix Espargaro: "Ho fatto la miglior partenza della carriera, poi ho avuto un contatto con Marini e da quel momento avevo sensazioni strane in ogni curva. Era impossibile superare Binder, ho provato a farlo sbagliare perché era importante raccogliere punti. Ringrazio tutto il mio team, siamo sempre stati uniti anche nei momenti difficili".

BASTIANINI: "WEEKEND TRA ALTI E BASSI, LA CADUTA NON CI VOLEVA"

Delusione nelle parole di Enea Bastianini, ancora al lavoro per ritrovare la condizione migliore ma vittima di una caduta sfortunata in gara: "È statao un weekend pieno di alti e bassi - le parole del pilota Ducati ufficiale -. La caduta? Non ci voleva, specialmente prima della pausa. Vado in vacanza con l'amaro in bocca. È un peccato perché avrei potuto recuperare qualche posizione. Mi manca ancora l’inserimento: non appena provo a fare qualcosa di più mi si chiude la moto".