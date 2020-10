MotoGP Aragon, Dovizioso: "Fatica con le gomme, serve calma e lavoro"

Il tredicesimo tempo in combinata non lascia soddisfatto Andrea Dovizioso che nel fine settimana del GP di Aragon non vuole lasciare terreno per la corsa al titolo Mondiale. Per il forlivese, terzo in generale a 18 punti da El Diablo Quaratararo, alcuni problemi nella giornata odierna dettati dal vento e dalle basse temperature: "C'era tanto vento e lo abbiamo sofferto molto, non siamo riusciti a creare la giusta temperatura nelle gomme e questo non ti permette di guidare in maniera fluida".