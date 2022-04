MotoGP Americhe: Zarco e la Ducati si prendono la scena nelle Libere 2

MOTOGP AMERICHE

Due Ducati davanti a tutti in combinata, mentre Bagnaia migliora il tempo in combinata entrando in top 10

È di un super Johann Zarco il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe di Austin. Al COTA il pilota francese del team Ducati Pramac gira in 2:02.542 chiudendo davanti alla Desmosedici ufficiale di Jack Miller e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Ducati da applausi anche con Bastianini, che conquista il quarto tempo, mentre Francesco Bagnaia migliora rispetto al lavoro fatto nella prima sessione chiudendo la FP2 col nono crono in combinata. Getty Images

La Ducati si prende la scena nelle seconde libere del GP delle Americhe, girando a cannone nel time attack dei minuti finali e conquistando il miglior tempo della sessione. È la Pramac di Zarco a girare più veloce di tutte in 2:02.542, staccando di due decimi la Desmosedici del team factory di Jack Miller protagonista di un'ottima prova nel pomeriggio americano. Le premesse per un grande spettacolo nel prosieguo del weekend ci sono tutte, con le moto di Borgo Panigale pronte a darsi battaglia e far tornare il sorriso anche nel team ufficiale. Sorride, infatti, anche Francesco Bagnaia, che nonostante il nono tempo in combinata ritrova la fiducia e la potenza della sue due ruote dopo una prima sessione da flop.

Il terzo tempo della sessione, nonché della combinata, va a "El Diablo" Quartararo con un ritardo complessivo di quasi tre decimi. Dietro il francese si piazza l'altra Ducati, del team Gresini, di Bastianini, seguito da Rins e Marc Marquez. "Capitan America" chiude solo col sesto tempo a cinque decimi dal miglior tempo di Zarco, ma una volta presa confidenza col "suo" tracciato, darà di certo fastidio in FP3 e nelle qualifiche che si prospettano essere una vera e propria battaglia.

In top 10, oltre al citato Bagnaia col nono tempo, trovano posto anche Vinales, Mir e Martìn. Al momento è fuori dalla Q2 virtuale il leader della classifica piloti Aleix Espargarò, che paga 15 millesimi su Martìn. Dovranno rimboccarsi le maniche anche Pol Espargarò e le due KTM di Binder e Oliveira, ma anche le Yamaha di Morbidelli e Dovizioso che hanno deluso anche in FP2 non andando oltre il 21° e 16° tempo.