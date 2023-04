MotoGP Americhe: pole da record per Bagnaia, Marini 3°

GP AMERICHE

Il pilota Ducati registra il nuovo record in qualifica al COTA e conquista la pole davanti a Rins e Marini

MotoGP Americhe, le immagini del sabato di Austin



















Francesco Bagnaia conquista la pole position nel GP delle Americhe, terza tappa stagionale della MotoGP. Il pilota italiano del team Ducati chiude la sua qualifica in 2:01.892 segnando il nuovo record della pista e tenendosi alle spalle la Honda di Alex Rins e la Ducati VR46 di Luca Marini. Seconda fila per Bezzecchi, dietro ad Alex Marquez davanti ad Aleix Espargaro e Quartararo. Pecco scatterà dunque davanti a tutti nella Sprint Race in programma alle 22 ora italiana e nella gara di domenica.

Ha aspettato il terzo weekend della stagione per prendersi la scena in qualifica, con un tempo mozzafiato e un giro da record al COTA che da sempre è stato terra di dominio di Marc Marquez. Ma quando il Cannibale non c'è e il precedente recordman di pista scivola per ben due volte, per Francesco Bagnaia l'opportunità è ghiotta e difficile da non cogliere. E così in 2:01.892 il campione del Mondo in carica porta la sua Ducati davanti a tutti, staccando di 160 millesimi la Honda LCR di Alex Rins che non può far nulla al cospetto di una Desmosedici che fa paura. Un giro perfetto per Pecco, che riesce anche a mantenere la calma nonostante il tentativo di Alex Marquez di deconcentrarlo per cercare di sfruttare una scia che però il pilota di Chivasso non gli concede. Un tira e molla durato un giro intero quello tra l'italiano e lo spagnolo, col piemontese che ha poi smarcato il collega Ducati, sponda Gresini, prima di stampare un tempo da record.

Prima fila, in compagnia del citato Rins, anche per Luca Marini, che dopo essere caduto in FP porta la Desmosedici del team VR46 in terza posizione in griglia di partenza. Le moto del team di Borgo Panigale poi trovano posto anche in seconda fila, con Alex Marquez in Gresini che si piazza nella quarta casella seguito dall'altra del Mooney VR46 di Marco Bezzecchi prima dell'Aprila di Aleix Espargaro.

La terza fila, che ospita la RS-GP di Vinales e la Ducati Pramac di Zarco, è aperta da Fabio Quartararo che non riesce ancora a trovare il meglio dalla sua Yamaha, con una M1 che non lo fa andare oltre il 7° posto in griglia. Quarta fila invece per le KTM di Miller e Binder, seguite da uno sfortunato Jorge Martìn che nel giro di pochi minuti cade due volte chiudendo col 12° riscontro cronometrico della Q2.

Si fermano invece al Q1 le ambizioni di Joan Mir, beffato dall'ultima run perfetta di Zarco. Per il pilota spagnolo del team Honda, rientrante dopo l'infortunio accorso in Argentina, partenza dalla quinta fila al 13° posto con al suo fianco la Yamaha di Franco Morbidelli e l'Aprila del team RNF di Oliveira, anche lui di rientro dopo la brutta caduta di Portimao.

Partenza dalla sesta fila, al 16° posto in griglia, per l'Italiano Fabio Di Giannantonio in Ducati Gresini, seguito da Nakagami e Michele Pirro, che in sostituzione di Bastianini in Ducati ufficiale riesce a mettere la sua Desmosedici davanti all'Aprilia di Raul Fernandez, protagonista di una pericolosa caduta a pochi minuti dal termine della sessione. Non va oltre il 20° piazzamento in griglia la KTM GasGas del rookie Augusto Fernandez seguito poi dalla Honda di Bradl e l'altra GasGas di Folger. Al tedesco, che torna in MotoGP dopo sei anni per sostituire l'infortunato lungodegente Pol Espargaro, non riesce il miracolo con una Sprint Race e una gara fortemente penalizzata dal 22° posto in griglia dietro a tutti i colleghi.

BAGNAIA: "PRIMA POLE, SONO CONTENTO"

Al settimo cielo Francesco Bagnaia, che ha commentato così la sua qualifica: "Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo questo tempo. Il primo settore non è stato granché, ma sono contento perché è la prima pole della stagione. Marquez? Sta andando forte, se so che è un rivale cerco di non tirarlo".

RINS: "CI PROVERÒ"

Soddisfatto anche Alex Rins: "Sono contento di aver fatto meglio di ieri, di essermi migliorato. Sono contento di partire davanti in Sprint e in gara, Ducati è molto forte e ci proveremo".

MARINI: "FELICE, MA ANCHE ARRABBIATO"

Prima fila e terzo posto in griglia per Luca Marini: "È andata bene, ma sono incazzato per l'errore di stamattina. Per fortuna ho fatto un buon giro, abbiamo rimesso a posto la moto anche se non è fantastica. Partire dalla prima fila è fantastico, tocca fare una bella partenza. Ma in FP devo fare meglio, sembra che qualcuno mi fa la macumba. Passo? Avrei voluto tirare stamattina, poi sono andato forte. La chiave è partire bene e attaccarsi a Pecco che va molto bene. Devo evitare la battaglia nella giungla".