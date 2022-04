MotoGP Americhe: pole da record per Martìn, le Ducati dominano al COTA

MOTOGP AMERICHE

Cinque Desmosedici davanti a tutti ad Austin e record nelle qualifiche per il pilota spagnolo del team Pramac

Va a Jorge Martìn la pole position del GP delle Americhe, quarta tappa della stagione di MotoGP. Il pilota del team Ducati Pramac, che col crono di 2:02.042 registra il record in qualifica della pista americana, precede ben quattro Desmosedici che conquistano le prime due file: prima fila per Miller e Bagnaia, seconda per Zarco e Bastianini che precede Quartararo. Marc Marquez, "re" del COTA, partirà invece dalla nona casella in griglia. Getty Images

Ducati strabiliante al COTA di Austin, con le prime due file tutte firmate dalle Desmosedici che tra le curve del circuito americano viaggiano alla velocità della luce. Il migliore di tutti, manco a dirlo, è Jorge Martìn che firma la seconda pole della sua stagione e la quarta prima fila in questo avvio di MotoGP che ha proiettato lo spagnolo nell'olimpo dei grandi del Motomondiale. "Martìnator" registra il nuovo record della pista in qualifica, spodestando Marc Marquez da un primato che gli competeva dal 2015. Il pilota Pramac, voltandosi alla sua destra, in prima fila troverà i pari marca di Miller e Bagnaia, che per gran parte del turno di qualifica hanno sognato la pole position poi strappata dal pilota Pramac.

Bene l'australiano, in netta ripresa Pecco che trova il giusto feeling in sella alla sua Ducati dopo l'avvio di stagione complicato. La seconda fila è aperta poi da Johann Zarco, seguito dalla Ducati Gresini di Enea Bastianini e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Per la "Bestia", che avuto la meglio sul "Diablo", un quinto tempo condizionato da un lungo nei primi giri che ne hanno compromesso il time attack. Terza fila per le due Suzuki di Rins e Mir, che apriranno il GP della domenica davanti a Marc Marquez, vero e proprio "re" del COTA.

A completare i qualificati dalla Q2, con la quarta fila, le Honda di Nakagami e Pol Espargarò che chiudono l'altra Ducati del team Mooney VR46 di Luca Marini. Delude invece il leader della classifica piloti Aleix Espargarò, che a causa di una caduta nel Q1 non riesce ad andare oltre il terzo tempo della sessione e sarà costretto a partire dalla quinta fila alla tredicesima casella in griglia. Con lui anche Vinales e Dovizioso. Male anche le KTM, con Binder 17° e Oliveira 20°.