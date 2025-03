MotoGP Americhe: Marc Marquez si conferma in pole davanti a Di Giannantonio e al fratello Alex, Bagnaia in seconda fila

DI GIANNANTONIO: "SPRINT IN ULTRA OFFENSIVO"

Secondo posto in griglia di partenza per la VR46 di Fabio Di Giannantonio: "Oggi è stata una giornata super, abbiamo fatto un lavoro incredibile per essere in prima fila. Un giro incredibile, sapevamo che Marc ne aveva e dovevo forzarlo. Devo stargli vicino. Sprint? Tocca essere ultra offensivo, farò tutto in attacco".