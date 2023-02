MotoGP 2023: gara-sprint al sabato pomeriggio, fattore-chiave nella corsa al titolo?

MOTOGP

Il nuovo format dei Gran Premi ruota intorno alla gara sprint in programma al sabato pomeriggio

© Getty Images

A poco meno di due mesi dal via del Motomondiale (l'ultimo fine settimana di marzo in Portogallo), l'Organizzatore ha ufficializzato la "scaletta operativa" che - a partire proprio dal GP del Portogallo di Portimao di domenica 26 marzo - rivoluziona il format di gara, introducendo la gara-sprint della MotoGP al sabato pomeriggio. A ruote ferme, l'accoglienza della novità (bella grossa ma soprattutto storica) da parte di piloti e squadre è stata piuttosto tiepida ed ha fatto storcere nasi in quantità. Di sicuro si tratta di un elemento di discontinuità rispetto al passato che premierà elasticità e capacità di adattamento tanta da parte dei piloti quanto da parte dei team, magari con riflessi diretti sulla corsa ai titoli iridati.

Venerdì

Il venerdì sarà dedicato alle prove e coinvolgerà due sessioni, per la MotoGP. La prima alle ore 10:45, di 45 minuti, la seconda estesa a 60 minuti, alle 15:00. I tempi combinati delle due sessioni determineranno i partecipanti diretti alle qualifiche Q1 e Q2 della MotoGP™. Non si chiameranno più prove libere.

La Moto2™ conterà su due sessioni da 40 minuti. La Moto3™ su due sessioni da 35 minuti. Saranno tutte valide per la classifica combinata dei tempi. Per le due classi si terrà però anche conto della sessione del sabato mattina, la terza.

© Getty Images

Sabato

Per la MotoGP™ una sessione di prove libere di 30 minuti, simile alla precedente FP4, poi le qualifiche: la Q1 alle ore 10:50, la Q2 alle 11:15. Al termine, un nuovo show porterà i piloti su un inedito palco per alcune interviste dal vivo di fronte ai fan.

Le gare sprint avranno una propria identità. La procedura di partenza sarà ridotta a 15 minuti. Il via, poi, alle 15:00. Il podio avrà luogo in un luogo diverso, variabile a seconda del Gran Premio, per portare i festeggiamenti più vicini al pubblico. Alle 16:15 si terrà una conferenza stampa con i primi tre classificati della gara sprint, il poleman e il leader del campionato.

Prima della gara sprint, la Moto2™ e la Moto3™ avranno a disposizione una sessione di 30 minuti, di mattina. I tempi combinati delle tre sessioni determineranno i partecipanti diretti alla Q1 e alla Q2. Le qualifiche della Moto3™ dalle ore 12:50, della Moto2™ dalle 13:45.

Domenica

Non sono previsti warm up per Moto2™ e Moto3™. Sarà quindi la MotoGP™ ad aprire e chiudere il giorno del Gran Premio. Alle 9:45 una sessione di riscaldamento di 10 minuti, prima di una parata dei piloti MotoGP™ prevista alle 10 di fronte alle tribune gremite. I piloti faranno un giro di pista e un paio di soste ai box prima di tornare alla Hero Walk per un ulteriore contatto con gli appassionati.

Alle 11 la gara della Moto3™, alle 12:15 la Moto2™, leggermente anticipata.

La gara del Gran Premio della MotoGP™ inizierà alle 14, con il tradizionale podio alle 15. L’ordine Moto3™ - Moto2™ - MotoGP™ sarà mantenuto per tutta la stagione. La gara del Gran Premio della MotoGP™ sarà l'ultima, di domenica.