Motociclismo, morto a Jerez il pilota Ismael Bonilla

Tragico incidente sul circuito di Jerez. Lo spagnolo Ismael Bonilla ha perso la vita in pista in seguito a un incidente con la sua Yamaha R1, durante una sessione di coaching rivolta ad altri piloti. Le dinamiche della morte sono ancora da chiarire. Bonilla aveva 41 anni, era stato campione di Spagna nel 1994 e aveva preso parte a 9 prove del Mondiale 250 tra il 1996 e il 2001, ottenendo anche un punto iridato nel GP di Madrid del 1998, in sella alla Honda.