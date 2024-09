Moto3 Misano: impresa Piqueras, vittoria su Holgado con doppio long lap

moto3 misano

Miracolo sportivo dello spagnolo che recupera tre secondi a Holgado e Ortolà conquistando un successo insperato

© Getty Images Emozioni in Moto3 a Misano, con Angel Piqueras che vince il GP di San Marino al termine di una gara da applausi. Lo spagnolo, infatti, si è reso protagonista di un vero e proprio miracolo in pista, con una rimonta su Holgado e Ortolà dopo un doppio long lap penalty. Ai piedi del podio Furusato e Veijer che precedono il leader del mondiale David Alonso, ancora in testa ma con un gap ridotto da Holgado a 70 punti.

Chi è a caccia di imprese e miracoli sportivi può citofonare al box Leopard Racing, lato Angel Piqueras. Sì, perché il GP di San Marino è il film perfetto con l'avvio in salita, gli ostacoli, la rimonta e il lieto fine. E lo spagnolo è l'attore protagonista che sorprende la critica e viene premiato a sorpresa, con un giro finale da urlo che gli permette sul rettilineo di passare Holgado e Ortolà che fin lì se le stavano dando di santa ragione. Ma tra i due litiganti, come sempre, a godere è il terzo e lo spagnolo ne approfitta conquistando il primo successo della carriera in Moto3.

Una gara emozionante che Ortolà aveva condotto in testa per quasi tutti i 20 giri, salvo poi arrendersi a Holgado prima del sorpasso finale di Piqueras. Anche Furusato ha provato a dire la sua, col giapponese in lotta per qualche giro, ma poi quarto al traguardo davanti a Veijer e Kelso che precedono il leader dell'iridata David Alonso.

In top 10 anche Suzuki e gli italiani Lunetta e Farioli, col primo del team Sic58 penalizzato dal doppio long lap per jump start. Si registrano punti anche er Almansa, Roulstone, Adrian Fernandez, Nepa e Ogden. Domenica da dimentica, appena dopo poche curve, per Riccardo Rossi, centrato al via da Munoz che ha causato il ko anche di Rueda. Ritirato anche Matteo Bertelle, caduto a 4 giri dal termine.