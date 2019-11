Moto3 Malesia: Dalla Porta non si ferma più, sua anche la gara di Sepang

MOTO3

Lorenzo Dalla Porta ha vinto il titolo di Moto3 in Australia, ma non vuole certo fermarsi, dunque fa sua anche la gara di Sepang. Il pratese della Leopard Racing trova la terza vittoria consecutiva precedendo sul traguardo la Honda di Sergio Garcia e la Ktm di Jaume Masiá, che conclude una grande rimonta dall'ultimo posto. Quarto il giapponese Ai Ogura davanti a Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46).

Vincere e vincere ancora. Non c'è modo migliore di festeggiare un titolo: Lorenzo Dalla Porta sembra averlo capito e una settimana dopo la certezza del primato in Moto3 vince anche a Sepang, in Malesia. Il pratese centra il primo successo da campione del mondo e conclude il trittico tra Asia e Oceania con tre vittorie consecutive e un titolo in più. L'azzurro della Honda Leopard precede sul traguardo Sergio Garcia (al primo podio) e Jaume Masiá, autore di una pregevole rimonta dopo aver riscontrato problemi nel giro di riscaldamento. Prima della partenza, un minuto di silenzio per Afridza Munandar, il pilota morto sabato 2 novembre nel corso della Asia Talent Cup.

Al via, Suzuki scatta davanti a Ramirez e parte subito la solita bagarre con tanti piloti a contendersi il primo posto. Pochi giri dopo, Rodrigo provoca la caduta di Suzuki e Lopez, finiscono a terra successivamente anche Sasaki, Toba, Migno, Booth-Amos e Nepa. Il gruppo di testa si riduce a sei unità e Dalla Porta conquista la vittoria senza patemi. Per quanto riguarda gli altri italiani, Celestino Vietti chiude al quinto posto, Tony Arbolino è nono davanti a Niccolò Antonelli e Romano Fenati. Riccardo Rossi 15esimo, Dennis Foggia 19esimo.