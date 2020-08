Moto3, GP Austria: vince Arenas, lo spagnolo è sempre più leader

MOTO3 - GP AUSTRIA

E' Albert Arenas ad avere la meglio nella gara di Moto3 che apre il weekend del Motomondiale in Austria. Al Red Bul Ring di Spielberg il pilota del team Aspar è protagonista di un ultimo giro super concluso con un sorpasso ai danni di Masia a poche curve dal traguardo che gli regalano il terzo successo stagionale e la guida sempre più in solitaria della classifica piloti. Terzo posto per McPhee, arrivato sesto al traguardo ma sul podio grazie alla tripla penalità inflitta ad Ogura, Binder e Celestino Vietti.

Tra le curve del Red Bull Ring di Spielberg succede di tutto, tra emozioni, sorpassi e soprattutto penalità. In una gara profondamente segnata dai long lap penalty, con diversi piloti penalizzati per track limits, è Albert Arenas ad approfittarne mettendo le sue due ruote davanti a tutti acciuffando il terzo successo stagionale e il quarto podio in questo Motomondiale. Il pilota spagnolo del team Aspar sorride al termine di una gara super caratterizzata dalla pazienza di chi aspetta il momento giusto per piazzare l'affondo e superare in un sol boccone chi lo precede. A subire la fame dell'attuale leader della classifica piloti è il suo connazionale Jaume Masia, che nelle ultime curve assaporava già il successo. Poi un fulmine e la moto 75 che lo supera lo relegano al secondo posto, un risultato comunque importante per il pilota della Leopard Racing che conquista il primo podio della propria stagione.

Dietro ad Arenas e Masia succede di tutto. L'ordine al traguardo dice Ogura 3°, Binder 4° e Celestino Vietti 5°, ma ad andare sul podio alla fine è... John McPhee che aveva chiuso 6°! Nei minuti successi al termine della gara infatti c'è stato un via vai di piloti al parco chiuso. Penalizzati per aver toccato il verde, Ogura e Binder lasciano il posto a Vietti che è virtualmente terzo salvo poi essere penalizzato a sua volta scivolando al 6°. L'italiano cede così la terza posizione a McPhee che, rientrato ai box, non si era reso conto del caos podio. Una fortuna per il pilota britannico che scavalca in generale Ogura portandosi alle spalle di Arenas.

Settima posizione per Tony Arbolino, 11° e 12° Migno e Antonelli. Stefano Nepa chiude 16°, mentre Fenati, Rossi e Foggia si "accontentano" rispettivamente del 18°, 19° e 21° posto. L'ultimo degli italiani a tagliare il traguardo è stato il rookie Davide Pizzoli (26°).

I RISULTATI DELLA MOTO3