Moto3 Americhe: Masia beffa Foggia e Migno in una gara spettacolare

MOTO3 AMERICHE

Il pilota spagnolo infila Migno all'ultimo giro, Foggia ne approfitta e chiude secondo

È Jaume Masia a vincere il GP delle Americhe di Moto3 a Austin, al termine di una gara ricca di emozioni e di sorpassi. Lo spagnolo, all'ultimo giro, ha infatti la meglio su Dennis Foggia e Andrea Migno, che completano il podio del COTA. Quarto posto per Sasaki, seguito da Oncu, mentre Riccardo Rossi (9°) e Stefano Nepa (13°) sono gli altri italiani che vanno a punti. Col secondo posto Foggia mantiene la leadership in classifica piloti. Getty Images

Una gara emozionante, viva fino all'ultimo giro come solo la Moto3 sa regalarne. Alla fine al COTA ad avere la meglio è la KTM del team Ajo di Jaume Masia, che alle ultime curve del GP delle Americhe riesce a sfruttare i millimetri necessari per sorpassare Andrea Migno per portarsi in testa alla bandiera a scacchi. Lo spagnolo, protagonista di una gara super dopo essere partito dalla seconda fila in quinta casella, amministra come possibile e festeggia al termine dei 17 giri corsi ad Austin.

Podio, terzo consecutivo, per "The Rocket" Dennis Foggia, che chiude secondo e mantiene la leadership della classifica piloti sognando in grande nel ritorno delle moto in Europa tra due settimane. Terzo gradino occupato poi da Andrea Migno, partito dalla pole e per buona parte della gara davanti, ma poi infilato in sequenza da Masia e dal connazionale Foggia.

In top 10 anche Sasaki, Oncu, Artigas, Guevara, Tatay, Rossi e Suzuki. Raccolgono punti anche Ortolà, Ogden, Nepa, Adrian Fernandez e Lorenzo Fellon.