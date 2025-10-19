Logo SportMediaset

Motogp
Moto3 australia

Moto3, GP Australia: Rueda nella storia, decima vittoria stagionale davanti a Kelso

Lo spagnolo vince a Phillip Island e regala a KTM Ajo il titolo team 2025

di Luca Bucceri
19 Ott 2025 - 05:35
© Getty Images

© Getty Images

Josè Antonio Rueda è sempre più nella storia della Moto3, con un GP d'Australia che gli permette di inserirsi di diritto negli annali della categoria. A Phillip Island il neo eletto campione del mondo, infatti, centra la decima vittoria stagionale e raggiunge Rossi, Marc Marquez, Mir, Alonso e Gresini nella speciale classifica dei successi e regala a KTM Ajo il titolo team 2025. Lo spagnolo vince davanti al padrone di casa Joel Kelso e al compagno di squadra Alvaro Carpe.

Giù dal podio Joel Esteban, seguito da Maximo Quiles che col quinto posto maturato in Australia si porta a tre punti da Piqueras (17°) per il titolo di vicecampione del mondo. In top 10 anche Adrian Fernandez seguito da Luca Lunetta, migliore tra gli italiani, Furusato, Almansa e Matteo Bertelle.

A punti anche Buchanan, Guido Pini, Nicola Carraro, Scott Ogden e Stefano Nepa. Tra gli altri italiani si registra la domenica da dimenticare di Riccardo Rossi, ultimo al traguardo con long lap.

moto3
australia
rueda

