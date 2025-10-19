Moto3, GP Australia: Rueda nella storia, decima vittoria stagionale davanti a Kelso

Josè Antonio Rueda è sempre più nella storia della Moto3, con un GP d'Australia che gli permette di inserirsi di diritto negli annali della categoria. A Phillip Island il neo eletto campione del mondo, infatti, centra la decima vittoria stagionale e raggiunge Rossi, Marc Marquez, Mir, Alonso e Gresini nella speciale classifica dei successi e regala a KTM Ajo il titolo team 2025. Lo spagnolo vince davanti al padrone di casa Joel Kelso e al compagno di squadra Alvaro Carpe.