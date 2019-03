Moto3 Argentina: prima vittoria per Masià, primo podio per Arbolino

31/03/2019

Jaume Masià vince il GP d'Argentina e conquista la prima vittoria in carriera in Moto3. Il giovanissimo spagnolo ha trionfato in volata al termine di una gara tiratissima, tenendosi alle spalle il sudafricano Darryn Binder e l'italiano Tony Arbolino, che ha così centrato il primo podio in carriera. Giù dal podio, per quanto riguarda gli altri italiani, Niccolò Antonelli (4°), Lorenzo Dalla Porta (7°) e Dennis Foggia (8°).