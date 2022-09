I meccanici di Biaggi fermano il rivale Fernandez: è bufera in Moto3

MOTOMONDIALE

Brutto gesto durante le qualifiche della classe minore ad Aragon. L'ex pilota romano si scusa: "Inacettabile"

© Da video Brutto episodio durante le qualifiche della Moto3 ad Aragon. Alcuni meccanici del team di Max Biaggi, infatti, hanno bloccato Adrian Fernandez mentre stava uscendo per il suo tentativo di giro veloce. Un brutto episodio, che ha fatto infuriare il team Tech3 per cui corre il giovane spagnolo. Immediate le scuse di Biaggi, ma si rischiano strascichi.

Vedi anche moto3 In Moto3 raddoppiano le quote rosa: Maria Herrera in pista ad Aragon “Questo è ciò che è successo - si legge nel post di Tech3, che ha denunciato il fatto alla Direzione Gara - . Un’altra squadra ha impedito ad Adrian Fernandez di inserirsi nel gruppo buono in qualifica. È inaccettabile.” La risposta, dispiaciuta, del Max Racing Team tramite le parole del suo proprietario. “Un comportamento inaccettabile. Ci scusiamo pubblicamente con Tech3 Racing Team ed Adrian Fernandez. Un’azione pericolosa e non richiesta, che non può essere in alcun modo giustificata dal nostro codice etico. I responsabili saranno puniti adeguatamente".