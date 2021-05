GP Mugello, Dupasquier grave: PruestelGP e Luthi rinunciano al GP

Tutto il paddock del Motomondiale è in apprensione per Jason Dupasquier, il pilota svizzero 19enne rimasto coinvolto ieri in un grave incidente nel finale di sessione di qualifiche di Moto3. Operato nella notte al Careggi di Firenze, le condizioni del pilota restano critiche e il suo team, il PruestelGP che schiera anche il giapponese Yamanaka, ha deciso di ritirarsi dal GP del Mugello per stare vicino alla famiglia. Stessa decisione, in Moto2, per il connazionale ed ex campione del mondo Thomas Luthi, che lo ha subito raggiunto in ospedale.