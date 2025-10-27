Moto 3: incidente tra Rueda e Dettwiler: lo svizzero lotta tra la vita e la morte

Questo invece l'aggiornamento della CIP Green Power, scuderia di Dettwiler: "Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente - recita il post sui social - È stato trasportato all’ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani, e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente, e tutto il team CIP Green Power è al suo fianco".