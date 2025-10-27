Moto 3: incidente tra Rueda e Dettwiler: lo svizzero lotta tra la vita e la morte

© X
Dettwiler sottoposto a diversi interventi chirurgici dopo l'incidente con Rueda nel giro di formazioni di Moto3 a Sepangdi Stefano Fiore
José Antonio Rueda, fresco campione del mondo di Moto3, ha centrato in pieno la moto di Noah Dettwiler, che procedeva lentamente forse a causa di un inconveniente tecnico, durante il giro di schieramento a Sepang. Lo svizzero, sottoposto a diversi interventi chirurgici, lotta tra la vita e la morte, il padre ha fatto sapere al quotidiano Blick che il ragazzo è stabile e ricoverato in terapia intensiva ma "è presto per dichiararlo fuori pericolo".
La MotoGP, subito dopo l'incidente, aveva comunicato che i due piloti erano coscienti ed erano stati portati via con l'elicottero medico. Il team Ajo ha successivamente comunicato che Rueda se l'è cavata con una frattura alla mano.
Questo invece l'aggiornamento della CIP Green Power, scuderia di Dettwiler: "Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente - recita il post sui social - È stato trasportato all’ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani, e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente, e tutto il team CIP Green Power è al suo fianco".