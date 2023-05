Moto3: vittoria e allungo mondiale per Holgado, Sasaki e Masia sul podio

GP FRANCIA MOTO3

Lo spagnolo di KTM Tech3 rafforza la sua leadership nella classifica generale

© Getty Images Vittoria di Daniel Holgado nel Gran Premio di Francia della Moto3. Il pilota spagnolo ha dominato la gara, sempre inseguito da Ayumu Sasaki che era scattato dalla pole position. Secondo gradino del podio per il giapponese della Husqvarna, mentre Jaume Masia ha prevalso per il terzo gradino sull'altro connazionale Ivan Ortolà, vincitore due domeniche fa a Jerez. Ryusei Yamanaka chiude la top five di Le Mans. La seconda vittoria stagionale (dopo quella della prima tappa a Portimao) permette a Holgado di allungare al comando della classifica generale, grazie anche alla caduta di Diogo Moreira (che scattava dal centro della prima fila) a nove giri dal termine. Nella top ten dal sesto al decimo posto Deniz Oncu, Xavier Artigas, David Alonso (in rimonta dall'ultima fila), José Antonio Rueda e Stefano Nepa,migliore dei piloti italiani al traguardo. Caduto invece intorno a metà gara Andrea Migno, che partiva dalla seconda fila.

La caduta a nove giri dal traguardo costa carissima al brasiliano Moreira. Il pilota brasiliano viene infatti superato in un colpo solo nella classifica generale dalla coppia Masia-Ortolà, entrambi sul podio di Le Mans alle spalle di un Holgado vincente e... convincente, capace di bruciare la concorrenza al via e di mostrare poi assoluta padronanza della situazione: prima "addormentando" (si fa per dire) la gara, poi rintuzzando curva per curva le velleità finali di Sasaki, conducendo in porto la sua seconda vittoria stagionale in sella alla KTM targataTech3.

Daniel svetta ora a quota 84 punti, con ventuno lunghezze di vantaggio sui suoi più diretti inseguitori contro le quattro che aveva alla vigilia del suo secondo successo stagionale. Da parte sua, Moreira rimane fermo a quota 55 e deve ora guardarsi da Artigas e Sasaki che inseguiono, rispettivamente a quota 50 e 43 punti. Migliore degli italiani nel GP di Francia, Nepa è anche il meglio piazzato dei "nostri" nella generale: undicesimo a quota 26 punti.