Moto3 Aragon: vince Rueda, primo splendido podio per Lunetta

MOTO3 ARAGON

Lo spagnolo piega la resistenza di Veijer per conquistare il suo primo successo in carriera, 4° il leader del campionato Alonso

© ansa José Antonio Rueda ha vinto il GP di Aragon, 12° appuntamento del Motomondiale, e conquistato il suo primo successo in carriera in Moto3. Lo spagnolo classe 2005 ha trionfato al termine di una rimonta inesorabile, piegando negli ultimi giri la resistenza di Collin Veijer, che si è dovuto accontentare del 2° posto. Sul terzo gradino del podio ha invece chiuso uno straordinario Luca Lunetta: primo podio in carriera per l’italiano del team Sic58. Quarta piazza per David Alonso, che si conferma comunque saldamente in vetta alla classifica.

Il colombiano era partito fortissimo, aveva fatto il vuoto sulla concorrenza, ma negli ultimi giri ha dovuto fare i conti con una gomma posteriore completamente usurata, che non gli ha permesso di rimanere in lotta per le posizioni che contano. Un intoppo comunque senza grosse conseguenze sulla sua rincorsa al titolo iridato: alle sue spalle in classifica c'è ora Veijer, ma con un distacco di ben 75 punti. È scivolato invece in terza posizione Ortolà, solo 12° al traguardo.

I riflettori se li è comunque presi tutti Lunetta, che finora non era andato oltre il 6° posto ottenuto ad Assen: il pilota classe 2006 ha riportato il numero 58 su un podio del Motomondiale, per la gioia incontenibile di Paolo Simoncelli.

Per quanto riguarda gli altri italiani, sono riusciti a chiudere in zona punti anche Matteo Bertelle (10°) e Stefano Nepa (13°). Solo 20° Riccardo Rossi, costretto al ritiro per un problema tecnico invece Filippo Farioli.