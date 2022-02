MV Agusta Forward Racing sempre più tricolore e Cuzari rilancia

MOTO2

Corsi e Ramirez nel Mondiale Moto2, ma non solo

È il tricolore a spiccare sulla nuova MV Agusta Forward Racing. Un livrea dedicata all'Italia voluta dal patron del team Giovanni Cuzari per dare un altro segnale di ripresa. Cuzari che rilancia e raddoppia: non solo Moto2 con Simone Corsi e Marcos Ramirez, ma anche la Junior GP con Hector Garzo e Nicola Gianico, insieme ai portacolori del progetto ESBK con Maria Herrera e Daijiro Sako. MV Agusta Forward Racing sempre più tricolore













































Un progetto, come sempre, importante quello di Cuzari: “Siamo felicissimi di iniziare una nuova stagione insieme a Simone e siamo molto orgogliosi di accogliere nel nostro team anche Marcos, che sono certo ci saprà dare grandi soddisfazioni. Anche quest’anno faremo del nostro meglio e lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Credo molo nel nostro progetto, che seppur ambizioso e complesso è guidato dalla nostra profonda passione. Per questo tengo a ringraziare MV Agusta Motor Spa nella persona di Timur Sardarov per la rinnovata fiducia”.

Confermatissimo Simone Corsi che lo scorso anno ha chiuso con una pole a Valencia: "Sono contentissimo di iniziare finalmente la nuova stagione, non vedo l’ora di vedere la nuova livrea della moto e di tornare finalmente in sella sulla mia F2, con le stesse emozioni dell’ultima gara. So che il team ha lavorato molto sulla moto quest’inverno e sono felice di aver dato il mio contributo durante le sessioni in Galleria del vento. Mi sono allenato molto e la preparazione è andata benissimo quindi non vedo l’ora che parta il mondiale per fare una buona stagione. Come sempre e ogni anno di più, l’obiettivo mio e di tutta la squadra è quello di riportare MV Agusta sul podio”.

New entry, invece, Marcos Ramirez: "“Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, sono molto motivato e non vedo l’ora di scendere in pista per la prima gara in Qatar. Spero di mostrare presto il mio potenziale e di far vedere ciò che so fare. Sono curioso di conoscere meglio la squadra, e di lavorare bene sia con loro che con Simone, spero andremo d’accordo e sono sicuro che insieme potremo fare un buon lavoro. So che i ragazzi del team hanno lavorato molto sulla moto e sono curioso di salire in sella sulla mia F2”.