Moto2 San Marino: Raul Fernandez tiene vivo il sogno mondiale, vittoria davanti a Gardner

MOTO2 SAN MARINO

Il pilota spagnolo, ancora dolorante alla mano infortunata, conquista il secondo successo di fila e accorcia sempre più in generale.

di

LUCA BUCCERI

È Raul Fernandez a vincere il GP di San Marino a Misano, quattordicesima tappa stagionale della Moto2. Il pilota spagnolo trionfa davanti al compagno di box, nonché leader del mondiale, Remy Gardner portandosi così a soli 34 punti dall'australiano. Sul podio anche Aron Canet, mentre Marco Bezzecchi chiude quinto alle spalle del britannico Sam Lowes salutando definitivamente la lotta al titolo piloti.

La battaglia per il mondiale piloti si anima sempre più e, manco a dirlo, è una questione interna al team KTM Ajo già vincitore del titolo costruttori. Come ogni domenica in Moto2 a fare da protagonisti della gara sono Raul Fernandez e il compagno Remy Gardner, che rispondono colpo su colpo rendendo la corsa al titolo più emozionante che mai. A vincere a Misano, nel GP di San Marino, è lo spagnolo che fa tutto bene dalla prima all'ultima curva della gara riuscendo a conquistare il secondo successo consecutivo che gli permette di portarsi a -34 dal compagno nonché leader del mondiale. Una gara in ordinaria amministrazione per Raul, che dopo aver archiviato la lotta con Lowes prima e Canet poi, scappa via fino all'ultimo giro quando ha lasciato per un momento il gas facendosi recuperare da Gardner. Ma il rookie KTM, che il prossimo anno passerà in MotoGP al team Tech3 insieme allo stesso Gardner, non ci sta e dà il colpo di grazia finale chiudendo davanti al "nemico amico".

A provare a mettersi tra i due del team Ajo ci aveva pensato Canet, ma nulla ha potuto oltre il terzo piazzamento a fine gara dietro a Lowes e Marco Bezzecchi. Per il pilota italiano che tanto teneva alla gara in casa, ennesima occasione sprecata e titolo piloti virtualmente sfuggito. Rammarico anche per Augusto Fernandez, partito dalla prima fila e arrivato sesto davanti ad Ogura e Vierge. In top 10 anche due italiani, Fabio Di Giannantonio e Celestino Vietti. Vanno a punti poi Luthi, Schrotter, Navarro, Ramirez e Arbolino. Sfortuna invece per Dalla Porta, Montella e Corsi che sono stati costretti al ritiro.