Moto2 San Marino: Lopez domina davanti a Canet, Fernandez nuovo leader Mondiale

MOTO2 SAN MARINO

Tris spagnolo a Misano, mentre è una domenica amara per Celestino Vietti che non riesce a sfruttare la partenza dalla pole

© Getty Images Va alla Boscoscuro del team Speed Up di Alonso Lopez il successo del GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo domina a Misano e chiude davanti ad Aron Canet e Augusto Fernandez, che col terzo posto conquista la leadership della generale. Sfortuna per Celestino Vietti, partito dalla pole e caduto a metà gara: ora il distacco dalla vetta Mondiale è di 42 punti.

Una gara dominata in lungo e in largo, dalla prima all'ultima curva di una domenica da incorniciare per una moto nata e costruita in Italia. Alonso Lopez regala alla Boscoscuro il gradino più alto del podio al termine di un GP di San Marino mai in discussione, col pilota spagnolo abile a sfruttare la partenza non esaltante del poleman Celestino Vietti mettendosi davanti a tutti e scappando senza lasciare scampo a nessuno. Un primo posto in cassaforte per il ventenne madrileno, che alla sue spalle si lascia i connazionali Canet e Augusto Fernandez che hanno provato a tenere botta alla strapotenza del giovane Speed Up.

Un podio importantissimo per Fernandez, che con il terzo gradino riesce a raccogliere i punti necessari per conquistare la leadership per la corsa al Mondiale mettendo la freccia su Ai Ogura, arrivato quinto e ora a quattro punti dallo spagnolo. Si allontana invece Celestino Vietti, caduto e ritiratosi a Misano, che ora si trova a 42 punti di distanza da Fernandez.

Giù dal podio, alle spalle del nuovo leader del Mondiale, l'iridato Albert Arenas seguito dal citato Ogura e dall'iridato Moto3 Pedro Acosta. In top 10 anche Tony Arbolino seguito da Chantra, Roberts e Alcoba. Vanno a punti anche Schrotter, Bendsneyder, Baltus, Beaubier e Zaccone. Tanti invece le vittime delle curve del "Simoncelli", con Vietti che apre una lunga lista di ritirati nella quale figurano Antonelli, Corsi, Dalla Porta e Pasini tra gli italiani. Proprio il "Paso", wild card per il team GasGas Aspar, una prestazione super e di rilievo fino all'amara caduta, col pilota romagnolo capace di stare in lotta con Fernandez e Ogura in top 10.