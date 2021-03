Moto2 Qatar: successo in solitaria di Lowes, Di Giannantonio terzo

MOTO2 QATAR

Il pilota italiano del team Gresini chiude al terzo posto dietro al britannico e a Remy Gardner

di

LUCA BUCCERI

È Sam Lowes a trionfare a Losail, nel GP del Qatar, per la categoria Moto2. Il pilota britannico del team Marc VDS domina la prima gara stagionale vincendo davanti a Remy Gardner e Fabio Di Giannantonio, entrambi staccati di oltre due secondi. Grande prestazione dell'italiano del team Gresini che, avendo la meglio sul connazionale Marco Bezzecchi, ha onorato al meglio la memoria del compianto Fausto Gresini.

Una prestazione super, dalla pole al primo gradino del podio per Sam Lowes che ricomincia in Moto2 proprio come aveva concluso la scorsa stagione. Vittoria di spessore per il britannico del team Marc VDS che già dalle prime curve del GP di Losail ha messo le cose in chiaro con gli inseguitori. A sorridere, al termine della gara, anche KTM con Gardner e, soprattutto il team Gresini. Ad un mese dall'addio a Fausto Gresini, il team di Moto2 raccoglie il primo podio stagionale grazie alla risalita d'applausi di Fabio Di Giannantonio che, partito ottavo, si è fatto spazio nel gruppo fino al testa a testa finale con Bezzecchi che si è arreso al connazionale per soli 13 millesimi.

Un terzo posto che sa di vittoria per Diggia, un quarto posto dall'amaro in bocca per Bez che invece, per buona parte della gara, aveva messo il mirino su Lowes per tentare di conquistare il successo a Losail. Giù dal podio il sorprendente rookie Raul Fernandez, così come Celestino Vietti, tredicesimo al traguardo e protagonista di un esordio positivo in categoria andando a punti sin dalla prima gara.

Soltanto 16° posto per Tony Arbolino che però, nella "delusione" del debutto, può sorridere vedendo alle sue spalle il pilota che lo scorso anno lo privò del titolo mondiale in Moto3. Parliamo di Albert Arenas, anch'egli debuttante in categoria in sella alla Boscoscuro del team Aspar, che ha chiuso il primo GP della stagione al 21° posto.