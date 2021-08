Moto2 Gran Bretagna: Gardner torna al successo, Bezzecchi sul podio

MOTO2 GRAN BRETAGNA

Il pilota australiano vince e allunga in classifica generale: Fernandez si ritira, Bezzecchi ricuce il gap per il mondiale

È il leader del mondiale Remy Gardner a vincere il GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota australiano conquista il successo davanti all'italiano Marco Bezzecchi, partito dalla pole, e lo spagnolo Jorge Navarro. Vittoria di rilievo per il prossimo pilota MotoGP del team KTM Tech3, che col ritiro di Raul Fernandez a pochi giri dal termine allunga sempre più in classifica generale portandosi a 44 punti dal secondo posto.

Una gara al cardiopalma, vinta con l'esperienza di chi l'anno prossimo si appresta a fare il grande esordio in top class cercando di ripercorrere le orme dell'iridato uscente. Remy Gardner vince e convince a Silverstone nel GP di Gran Bretagna rompendo il lungo digiuno che lo vedeva giù dal podio da Assen, tappa precedente allo stop per le "vacanze" estive dei motori. Il leader del mondiale mette in scena un duello all'ultimo sangue con Marco Bezzecchi, partito dalla pole e mai arrendevole ai sorpassi dell'australiano, per un successo voluto e sudato sfruttando l'illustre ko del compagno di box Raul Fernandez. Lo spagnolo, che lo seguirà in MotoGP nel team Tech3, perdita di avantreno a pochi giri dal termine e ritiro che fa piacere a Gardner che si porta a 44 punti di vantaggio dal secondo posto.

Applausi per Bezzecchi che non ha mai mollato, menzione speciale anche a Jorge Navarro che completa il podio al termine di una lotta serrata con Sam Lowes. A punti anche altri tre italiani, Fabio Di Giannantonio che chiude quinto, Celestino Vietti dodicesimo e Nicolò Bulega che taglia il traguardo da quattordicesimo. Solo diciottesimo posto per Tony Arbolino, 22° Simone Corsi, mentre Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri sono stati costretti al ritiro.