Moto2, GP Teruel: sempre più Lowes, il britannico ora è in testa al Mondiale

Sam Lowes vince ancora e lo fa in grande stile nel GP di Teruel di Moto2. Il pilota britannico chiude con oltre otto secondi di vantaggio dal secondo Fabio Di Giannantonio, seguito poi da Enea Bastianini. Con il terzo successo consecutivo, Lowes si porta in testa al Mondiale di categoria con 7 punti di vantaggio dallo stesso Bastianini. Tracollo per i piloti dello Sky Racing Team VR46 Bezzecchi, costretto al ritiro, e Marini (11°).

Sembrava un Mondiale di Moto2 apparecchiato per l'Italia, poi gli ultimi tre GP tra Le Mans ed Aragon hanno visto uno stravolgimento grazie anche alle super prestazioni di Sam Lowes. Col terzo successo consecutivo il pilota britannico si porta a 178 punti in generale precedendo Enea Bastianini (171) che nel GP di Teruel va sì a podio, ma non basta per mantenere la leadership che lo scorso fine settimana aveva soffiato a Luca Marini. Nel tracollo generale dell'Italia dei motori, il fratello di Valentino Rossi è l'esempio lampante della difficoltà degli ultimi tre Gran Premi: prima il 17° posto a Le Mans, poi il ritiro dello scorso weekend seguito dall'11° posto di oggi.

Ne approfitta Lowes che, uscito vincitore già lo scorso weekend, chiude con oltre otto secondi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, al secondo podio stagionale. Scivola e raccoglie il secondo zero di fila Marco Bezzecchi che vede così sfumare definitivamente il sogno Mondiale ormai destinato a vedere una lotta a tre tra Lowes, Bastianini e Marini.

A punti, per un soffio, Simone Corsi (15°), solo 17° posto per Bulega seguito dal rookie Lorenzo Dalla Porta. Oltre Bezzecchi costretto al ritiro anche Stefano Manzi.

