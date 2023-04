Moto2 Americhe: Acosta beffa Arbolino all'ultimo respiro

moto2 americhe

Il pilota spagnolo sorpassa all'ultimo giro il milanese e vince ad Austin al termine di una gara emozionante

© Getty Images È Pedro Acosta a vincere il GP delle Americhe di Moto2 ad Austin. Sull'iconico circuito del COTA in Texas il pilota spagnolo del team KTM beffa all'ultimo respiro Tony Arbolino, autentico dominatore in pista, in una sfida emozionante. Sul podio anche Bo Bendsneyder che ha la meglio nella lotta con Alcoba. Gara sfortunata per Vietti, partito dalla pole e nono sul traguardo.

Una sfida tra "Tiburon", una gara da emozione pura ad Austin che vede sorridere Pedro Acosta e, seppur con qualche rammarico, anche Tony Arbolino. Ad avere la meglio in una sfida al cardiopalma sul tracciato texano è infatti proprio lo spagnolo, capace di stare dietro alla Kalex del pilota del team Marc VDS per sfruttare una delle poche sbavature di una gara perfetta per Arbolino. E così all'ultimo giro dei 16 corsi sul tracciato del COTA a far festa è l'iridato Moto3, nonostante i tanti rischi e il bis di sfollate prese nel corso del GP delle Americhe.

Una sfida tra due predestinati, un duello che se dovesse proseguire così per tutta la stagione potrebbe portare a una delle annate più divertenti per la categoria. Intanto alla terza gara stagionale arriva il terzo podio di fila per Arbolino, col pilota di Garbagnate Milanese che resta leader del mondiale con 61 punti e con un +7 proprio su Acosta. Sul podio con loro anche l'olandese Bendsneyder che nel finale ha la meglio con la sua Kalex del team Pertamina Mandalika SAG su quella Gresini di Jeremy Alcoba.

Gara con l'amaro in bocca per Celestino Vietti, partito male e costretto a rimontare. Per il pilota del team Fantic è soltanto 9° posto alle spalle di Salac, Aldeguer, Lopez e Canet e davanti a Manuel Gonzalez. A punti anche Chantra, Arenas, Lowes e Ogura, così come Dennis Foggia che col 14° posto conquista i primi punti in Moto2.