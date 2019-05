Moto2 Francia: trionfa Marquez, giornataccia per gli italiani

19/05/2019

Alex Marquez vince il GP di Francia e ritrova un successo in Moto2 che gli mancava da ormai un anno e mezzo. Lo spagnolo del team Marc Vds ha trionfato in solitaria, tenendosi alle spalle i connazionali Navarro e Fernandez in una gara maledetta per i piloti italiani . Ritiri per Locatelli, Corsi, Pasini e Baldassarri , che resta comunque leader del mondiale a + 7 su Luthi , solamente 6° al traguardo.

Il fratellino di Marc torna grande, e risale sul primo gradino del podio mettendo fine a un digiuno che durava ormai dall'ottobre del 2017. Una vittoria che dà nuova linfa anche al suo mondiale, proiettandolo in quarta posizione a - 14 da Baldassarri.



Domenica disastrosa per gli italiani: pesantissima, in particolare, la caduta di Lorenzo Baldassarri, scivolato a terra improvvisamente al secondo giro e finito sotto la moto di Mattia Pasini, che lo seguiva da vicino. Il "Paso" se l'è cavata con uno spavento e una scivolata senza conseguenze, mentre il pilota marchigiano è stato portato via in barella. Lussazione alla spalla e uno "zero" pesante in ottica mondiale, del quale resta comunque leader.



Buon 7° posto per Enea Bastianini, il miglior piazzamento della sua stagione da rookie, mentre ha chiuso 10° Bulega, dopo aver corso anche lui il rischio di stendersi con un lungo nella ghiaia. A punti anche Di Giannantonio (12°), Marini (13°) e Manzi (15°), solamente 18° Bezzecchi.