Moto2 Thailandia, Arbolino centrato in pit lane da van den Goorbergh

Follia di Zonta van den Goorbergh nelle Libere 1 di Moto2 in Thailandia, con Tony Arbolino a farne le spese. L'italiano del team Marc VDS, infatti, rischia di vedere compromesso il weekend a Buriram per una grave ingenuità dell'olandese che, al rientro in pit lane nel corso della prima sessione al Chang International Circuit, l'ha centrato in pieno. Arbolino, in quel momento fermo nella corsia box per un problema alla moto, è stato travolto dal pilota RW-Idrofoglia Racing GP che prima di centrarlo ha colpito anche un marshall.