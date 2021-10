Moto2 Emilia Romagna: Lowes si prende Misano, Fernandez cade e fa un regalo a Gardner

MOTO2 EMILIA ROMAGNA

Vittoria del britannico a Misano, nel team KTM sorride Gardner: la caduta di Fernandez lo fa allungare per il titolo

di

LUCA BUCCERI

È Sam Lowes a conquistare il successo nel GP dell'Emilia Romagna, terzultima tappa stagionale di Moto2. Il pilota britannico vince davanti al compagno di box Augusto Fernandez e Aron Canet, giù dal podio Celestino Vietti che chiude al quarto posto. Settimo posto per il leader del mondiale Remy Gardner, che sfrutta la caduta del compagno-rivale Raul Fernandez per portarsi a 18 punti dal secondo posto in classifica generale.

Un clamoroso e inatteso "zero" a Misano Adriatico per Raul Fernandez, proprio mentre stava dominando la gara e aveva conquistato per la prima volta la leadership del mondiale. La caduta, dovuta a una frenata troppo energica, potrebbe pesare tanto per lo spagnolo verso la corsa al titolo contro il compagno di box Remy Gardner, che nella sua peggior gara della stagione ringrazia, chiude settimo e porta a 18 i punti di distacco dal secondo posto a due gare dal termine.

Mentre la lotta mondiale si è conclusa a 10 giri dal termine della gara, a prendersi la scena è un super Sam Lowes che vince e convince conquistando un podio da applausi. A farne le spese è Aron Canet, doppiamente beffato dai piloti del team Marc VDS: prima superato al limite dal Lowes, poi all'ultima curva infilato da Augusto Fernandez che si prende il secondo gradino relegandolo a quello più basso. Dietro di loro gara da applausi per Celestino Vietti, che sulla moto dalla livrea special per Valentino Rossi conquista il quarto posto in casa. Poteva essere qualcosa di più per il pilota italiano, che comunque al traguardo ha festeggiato in grande stile col proprio team per il grande risultato ottenuto.

In top 10 anche Navarro, Manzi, Di Giannantonio, Ogura e Marcos Ramirez. Vanno a punti poi Arenas, Bendsneyder, Dixon, Luthi e Schrotter. Sfortuna per Bulega, Corsi e Baldassarri, che chiudono l'ordine d'arrivo, così come per Arbolino, Casadei e Marcon costretti al ritiro. Ritiro forzato dopo una rimonta super e una caduta amara per Marco Bezzecchi, che è ufficialmente fuori dalla corsa al titolo mondiale.