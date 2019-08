Moto2 Repubblica Ceca: trionfa Marquez, gloria per Di Giannantonio e Bastianini

Alex Marquez vince il GP della Repubblica Ceca e piazza il primo grande allungo nel Mondiale Moto2. Lo spagnolo ha trionfato al termine dell'ennesima cavalcata solitaria, conquistando il quinto successo stagionale e allungando a + 33 in classifica su Thomas Luthi (caduto dopo pochi giri). Giornata di gloria anche per gli italiani: seconda e terza piazza per Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, entrambi al primo podio in Moto2.

È continuato anche a Brno il momento d'oro del fratellino di Marc Marquez, che eccezion fatta per la caduta di Assen è stato il vero e proprio dominatore del campionato da quando è sbarcato in Europa. Anche in Repubblica Ceca non ce n'è stata per nessuno: Alex si è messo in testa alla prima curva, dopo essere scattato dalla pole, e ha fatto subito il vuoto, tagliando il traguardo in solitaria mentre i suoi diretti inseguitori in classifica arrancavano a metà gruppo. La scivolata di Luthi ha contribuito a rendere ancora più trionfale la sua domenica.

È stata una mattinata di gioie anche per i colori italiani: Di Giannantonio e Bastianini sono saliti sul podio per la prima volta in carriera in Moto2, coronando una stagione di progressi continui. Per Bastianini, in particolare, si è trattato di una vera e propria impresa, visto che partiva dalla diciottesima posizione e che ha strappato il terzo posto a Navarro proprio all'ultimo giro, dopo un lungo inseguimento.

Bella gara anche per Luca Marini (5°) e Nicolò Bulega (7°), che ha trovato il miglior risultato stagionale proprio all'indomani dell'annuncio della separazione dallo Sky Racing Team e dalla VR46 Driver Academy. Ennesima giornata complicata invece per Lorenzo Baldassarri. Il pilota di San Severino, nonostante una buona qualifica, è presto scivolato lontano dalle posizioni che contano, chiudendo in undicesima posizione. Dopo l'avvio da sogno, con tre vittorie nelle prime quattro gare, il suo Mondiale sembra essersi trasformato in un vero calvario. Dodicesimo Bezzecchi, quattordicesimo Locatelli, ventesimo Manzi. Caduta e ritiro per Mattia Pasini, alla sua prima gara da pilota del team Tasca Racing, con il quale correrà fino a fine stagione dopo essere subentrato a Simone Corsi.

