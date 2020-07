Moto 3, Vietti che fai? Incidente sul podio, punti non solo in classifica

MOTO 3

Fuori programma sul podio di Jerez per Celestino Vietti. Il pilota italiano, arrivato terzo nel GP d'Andalusia, durante la premiazione si è infatti ferito alla mano sinistra nel tentativo di stappare, con eccessiva foga, lo spumante. Tagli non profondi fortunatamente per l'italiano che si è recato al centro medico dove gli sono stati applicati sei punti di sutura.

Il pilota della scuderia Sky Racing Team VR46 ha commentato l'incidente scherzando: "Mi stupisco ogni volta di me stesso, non riesco neanche a godermi il podio che faccio uno dei miei danni. Non avrei mai pensato di finire un podio nel centro medico".