Molto più che un team clienti: Pramac "corre" con Ducati fino al 2024. Zarco e Martin... sulle tracce di Miller e Bagnaia

MOTOGP

Le Desmosedici italiane per un altro triennio in pista nella MotoGP con il team satellite legato a filo doppio alla Casa di Borgo Panigale.

Alla vigilia dei primi turni di prove del Gran Premio d'Italia, Pramac Racing ha annunciato il rinnovo del contratto con Ducati per le prossime tre stagioni della MotoGP: dal 2022 al 2024, sempre come Factory Supported Team della casa di Borgo Panigale. Si tratta del prolungamento di un sodalizio che - nato nel 2005 e quindi avviato a diventare ... maggiorenne, si è rafforzato anno dopo anno, a dimostrazione della fiducia e della stima che contraddistinguono da sempre il rapporto.

Senza andare troppo indietro nel tempo, le migliori premesse per il rinnovo dell'accordo possono essere rintracciate nella promozione in blocco della formazione Pramac 2020 nel team ufficiale Lenovo, oltretutto con Francesco Bagnaia ad un solo punto dal leader Fabio Quartararo nella classifica generale e Jack Miller (vincitore degli uiltimi due GP) quarto alle spalle dell'altro ducatista Pramac Johann Zarco. E senza dimenticare i numeri messi in pista dal rookie Jorge Martin, capace di mettere a segno la pole position nel suo secondo GP nella premier class a Losail e di chiuderla sul terzo gradino del podio, prima di essere fermato dall'incidente nelle prove libere del successivo GP del Portogallo.

Così hanno commentato il rinnovo Paolo Campinoti e Paolo Ciabatti.

Paolo Campinoti:

"Siamo molto orgogliosi del lavoro e dei risultati che abbiamo ottenuto in questi anni insieme a Ducati, siamo felici di continuare questa bellissima avventura ancora per i prossimi tre anni. Con Ducati abbiamo creato un rapporto davvero speciale, abbiamo raggiunto obiettivi incredibili e il meglio deve ancora arrivare".

Paolo Ciabatti:

"È davvero un piacere per noi poter annunciare il rinnovo della nostra partnership con Pramac Racing per le prossime tre stagioni MotoGP. Insieme a Pramac Racing abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti e, grazie alla stretta collaborazione con loro, abbiamo potuto far crescere nella massima categoria dei giovani piloti che poi sono passati nella squadra ufficiale con successo. E siamo sicuri di avere le carte in regola per goderci tante altre belle soddisfazioni insieme".