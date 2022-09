Miller firma la prima del 2022. Disastro per Bagnaia, Binder e Martin a podio

GP GIAPPONE MOTOGP

Per il pilota australiano si tratta del primo successo stagionale

© Getty Images Jack Miller vince il Gran Premio del Giappone davanti a Brad Binder e Jorge Martin. Si ferma solo ai piedi del podio la gara di Marc Marquez che era scattato dalla pole position si tiene dietro l'altra KTM factory di Miguel Oliveira e la Ducati VR46 di Luca Marini. Gara da dimenticare per Francesco Bagnaia che cade all'ultimo giro mentre stava attaccando Fabio Quartararo per l'ottava posizione e vede il suo ritardo dal francese salire a diciotto punti. Nono posto per Enea Bastianini. Nessun punto iridato per Aleix Espargarò, scattato dai box con la seconda moto a causa di una panne elettrica durante il giro di ricognizione.

Gran Premio del Giappone dolce e amaro al tempo stesso per la Ducati che trionfa sul circuito di casa della Honda con Jack Miller ma accusa la pesante battuta d'arresto di Francesco Bagnaia. L'australiano in uscita da Borgo Panigale vince il suo primo GP stagionale e lo fa davanti al pilota (Brad Binder) che sarà nel 2023 il suo compagno di squadra nel team ufficiale KTM, mentre Pecco finisce a terra nel tentativo di strappare l'ottavo posto al suo rivale nella corsa al titolo Quartararo. Gara anomala, questo sedicesimo appuntamento stagionale, con i candidati al titolo a lottare tra di loro nella parte bassa della top ten e gli outsiders a caccia delle posizioni del podio. Per Bagnaia una battuta d'arresto che mette fine alla sua straordinaria serie recente (quattro vittorie ed un secondo posto). Con la fine dell'estate, finisce insomma un periodo d'oro ma ci sono tutte le possibilità di rimediare poiché - come anticipato - nemmeno il Diablo ha fatto scintille in Giappone: salgono a diciotto i punti di vantaggio di Quartararo su Bagnaia (219 a 201), che però ne mantiene sette su Aleix Espargarò, tradito dall'elettronica della sua Aprilia nel giro di ricognizione e costretto a scattare dalla corsia box, in coda a tutti, dopo un acrobatico cambio di moto. Lo spagnolo chiude sedicesimo, alla soglia della zona punti, mentre il suo connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales porta a casa un buon settimo posto davanti a Quartararo, Bastianini (brillante ad inizio GP nell'ennesimo corpo a corpo ma in calo nel finale) ed a Marco Bezzecchi che chiude la top ten, per il terzo GP consecutivo battuto da Luca Marini con l'altra Ducati VR46, a Motegi autore di un'altra buona prova, chiusa al sesto posto negli scarichi della KTM di Miguel Oliveira. Davanti ad entrambi c'è Marc Marquez. Come lui stesso aveva previsto, il Cannibale non è mai stato in lotta per la vittoria ma - partito dalla pole - ha tenuto botta senza particolari cali sulla distanza, chiudendo la gara ai piedi del podio.