Martin: "Punto ad una gara d'attacco". Binder sogna la pole "ma la gara è più importante"

GRAN PREMIO AUSTRALIA MOTOGP

Il primo inseguitore del leader del Mondiale si prepara ad una gara d'attacco ma i due piloti KTM puntano al colpaccio

© Getty Images "Nel primo turno non sentivo bene la moto, poi abbiamo fatto qualche confronto e mi sono trovato più a mio agio. È andata bene, anche se superare il taglio non è facile. Ho trovato traffico in pista nel mio giro veloce. Si può fare una gara d'attacco, potremmo usare la morbida. Il passo è buono, giravo sull'uno e trenta basso". Così Jorge Martin al termine della prima giornata di azione in pista di un weekend che si preannuncia moto complicato. Il rivale di Bagnaia nella cosa al titolo è il più veloce nel turno d'apertura ma - pur scalando poi alla quarta casella della classifica delle prequalifiche, sembra già pronto per un nuovo "attacco" al potere.

© Getty Images

Oltre alla Aprilia di Vinales, davanti al madrileno di Prima Pramac ci sono le KTM Red Bull di Brad Binder e di Jack Miller che salgono in cattedra nelle prequalifiche:

"Nel primo run non ho messo tutto insieme, ma nel secondo run ho avuto una buona partenza al primo giro, ma dopo non sono riuscito a finire il giro. La cosa più importante è che siamo di nuovo in Q2. Proviamo a fare una qualifica positiva domani e poi una buona gara. Mi piacerebbe fare la prima fila e una pole sarebbe fantastica. Ma la cosa più importante è la gara". Dobbiamo ancora decidere quale gomma montare nel GP, la soft andrà benissimo per la Sprint". (Brad Binder)

"È fantastico essere di nuovo a combattere in prima linea. Incrociamo le dita, possiamo dare un grande spettacolo ai nostri fans domani. Mi sento bene e la moto funziona molto bene... Siamo stati in grado di renderla un po' più confortevole e trovare un po' più di velocità. Non mi sono mai sentito come se l'avessi persa, ma mi sentivo come se tutti i miei rivali fossero in grado di alzare il livello della sfida e io non fossi in grado di reggere il passo. Ho sicuramente trovato più velocità, più fiducia in queste ultime due gare e oggi abbiamo dimostrato di avere un passo decente. Quindi sento che se continuiamo a lavorare in questo modo, arriverà. Ma è bello essere di nuovo tra i primi tre, anche se è solo venerdì, e metterci in una buona posizione per la gara di domani". (Jack Miller)