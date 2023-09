Martin e la coppia di piloti Aprilia sfidano i "nostri" a Misano 

MOTOGP

Strapotere tricolore nella storia recente del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della premier class

© Getty Images Il fattore-casa come tendenza recente: sono stati i piloti italiani a farla da padroni a Misano Adriatico nelle ultime cinque edizioni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con una sola e curiosamente oggi come oggi un pò fuori dal tempo eccezione: il successo di Marc Marquez nel 2019. Il Cannibale spagnolo (peraltro già due volte vincitore in precedenza nella premier class) seguì nell'albo d'oro Andrea Dovizioso e precedette Franco Morbidelli: Ducati per il forlivese cinque anni fa, Yamaha per l'italo-brasiliano nel GP del 2020. Ducati è tornata ad occupare stabilmente il gradino più alto del podio nelle due ultime stagioni. Grazie a Francesco Bagnaia, si capisce. Ma chi sono - al netto dello stato di forma del campione in carica a pochi giorni dall'incidente di Barcellona - e delle legittime ambizioni di Marco Bezzecchi e Luca Marini, i piloti stranieri candidati a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri nel secondo passaggio della MotoGP 2023 sull'asfalto amico?

Vengono subito in mente Jorge Martin e la coppia Aprilia Racing formata da Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Sono qusti i tre nomi più gettonati. Lo spagnolo di Ducati Prima Pramac non è mai riuscito a tagliare per primo il traguardo nel circuito intitolato a Marco Simoncelli, nemmeno nelle due classi più piccole ma arriva in Romagna forte di un ruolo di primo avversario di Bagnaia che i fatti drammatici di Barcellona hanno rafforzato, allontanandolo da Bezzecchi (210 punti contro 189) e avvicinando al leader della classifica generale, che però "dista" da lui ben cinquanta punti.

Scenario abbastanza simile anche per Aprilia: la Casa veneta ha messo una marcia in più alla ripresa dalla lunga pausa estiva del mese di luglio, in particolare con il maggiore dei due fratelli Espargarò, vincitore all'inizio di agosto in Inghilterra e lo scorso fine settimana in Spagna. Aleix non si è fin qui mai espresso su valori di eccellenza assoluta a Misano, almeno in termini di risultato finale. Quanto al suo compagno di squadra in sella alle RS-GP di Noale, Vinales può vantare da queste parti uno score più sostanzioso.

Sì perché Maverick vinse a Misano il "raddoppio" 2020, quando il calendario stagionale all'insegna dell'emergenza sanitaria prevedeva il GP-bis (dell'Emilia-Romagna). Per completezza d’informazione, vale la pena ricordare che l'uno-due di Misano andò in scena anche nel 2021 e che due anni fa la seconda apparizione della premier class in riva all'Adriatico regalò a Marc Marquez quella che è a tutt'oggi la sua ultima vittoria in MotoGP. Fuori da tempo, come scrivevamo all'inizio.