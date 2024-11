Martin e Bagnaia campioni se: tutte le combinazioni iridate

Sarà l'ultima gara della stagione, quella in programma domani a Barcellona, ad assegnare il titolo 2024 della MotoGP. La vittoria nella Sprint di Francesco Bagnaia consente al pilota della Ducati di restare in corsa per difendere il numero 1. Il divario da Jorge Martin, leader della classifica, è sceso a 19 punti (492 contro 473) e non sarà facile firmare il tris iridato consecutivo per "Pecco". In caso di arrivo a pari punti, comunque, Bagnaia sarebbe campione grazie al maggior numero di vittorie ottenute nella gara "lunga". Ecco tutte le combinazioni: