Bagnaia vince la Sprint, Bastianini e Martin sul podio, sfida titolo rimandata a domenica

Bastianini scatta meglio di tutti allo spegnimento del semaforo ma Bagnaia lo supera dopo poche curve, Martin chiude il primo giro in terza posizione davanti a Morbidelli. Entrambe le Aprilia RS-GP factory tagliano la prima esse dopo il via. Acosta perde il cupolino della sua GasGas in un contatto con la Ducati Gresini di Marc Marquez ed è costretto a rientrare ai box per abbandonare. Bagnaia va in fuga già al secondo passaggio, Martin infila Bastianini alla staccata in fondo al rettilineo dei box e si lancia all'inseguimento del leader ma Enea si riprende la seconda posizione un giro più tardi. Lo spagnolo di nuovo davanti all'italiano a meno otto giri dal traguardo. Espargaró sesto in rimonta dopo una brutta partenza, in coda a un quartetto completato in ordine crescente da Alex Marquez, Morbidelli e Bastianini. Fatica di più suo fratello Marc, solo settimo. Il Cannibale passa Morbidelli a sei giri dalla fine. Bagnaia leader con margine a quattro passaggi dal traguardo, Martin tiene su Bastianini e tenta l'attacco finale a Bagnaia ma Enea è vicinissimo al madrileno. Al penultimo giro il romagnolo mette a segno il sorpasso e completa la doppietta rossa. Espargaró chiude ai piedi del podio con la Aprilia davanti a Marquez (Alex), Morbidelli e Marquez (Marc). Bezzecchi, Binder e Quartararo occupano in quest'ordine le ultime tre caselle della top ten.