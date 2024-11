Mart1nator, se puede! Bagnaia sorride amaro, Acosta dietro la lavagna

Come Marquez (e più di lui) fa la massima attenzione a non interferire nella corsa al titolo, in buona sostanza e per sua stessa ammissione accontentandosi di "scortare" l'amico fraterno Martin, di fatto rinunciando ad inseguire l'ultimo podio della sua carriera, oltretutto sulla pista di casa. Nel finale ingaggia l'ultimo duello in pista con Alex Marquez ma la "garra" è ormai dietro alle spalle e in fondo è giusto così. A proposito di Aprilia, VOTO 4 a MAVERICK VINALES, letteralmente "missing in action" lungo l'arco dell'intero fine settimana: pessimo modo di concludere la il Mondiale per lo spagnolo che quest'anno con la RS-GP italiana è stato l'unico in grado di strappare la vittoria ai colleghi "desmomuniti" nei GP full distance (quelli veri) la scorsa primavera ad Austin.