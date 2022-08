Marquez torna in sella ad Aragon: obiettivo test di Misano

Bagnaia cala il tris in Austria























































Marc Marquez è tornato in sella in vista della sua partecipazione ai test della MotoGP a Misano e, soprattutto, con la speranza, di poter tornare a gareggiare prima del termine della stagione. Lo spagnolo si è presentato ad Aragon con una Honda 600 dopo l'ok da parte dei medici. E non ha nascosto la sua soddisfazione. "Oggi non riesco a smettere di sorridere. Dopo un tremendo sforzo, sono tornato in moto. Grazie a tutti voi che mi avete sempre spinto. Continuate così", ha scritto Marquez sui suoi canali social, mostrandosi sorridente in diverse foto.