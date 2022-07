Marquez, l'omero si sta consolidando bene: via il tutore, ora può iniziare la fisioterapia

il controllo medico

Buone notizie per lo spagnolo a sei settimane dall'operazione al braccio destro

Marc Marquez vede la luce in fondo al tunnel: il recupero procede bene. A sei settimane dall'intervento chirurgico al braccio destro, il numero 93 della Honda si è sottoposto a un controllo post-operatorio programmato all'ospedale Ruber Internacional di Madrid. L'équipe medica, composta dal dottor Joaquin Sánchez Sotelo, dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Angel Cotorro, è rimasta soddisfatta dai progressi dell'omero destro, come si legge sul comunicato della casa giapponese. Successivamente, Marquez è stato autorizzato a entrare nella fase successiva del suo recupero: adesso può iniziare la fisioterapia con il braccio destro e l'allenamento cardio.

Per festeggiare la bella notizia Marquez ha postato sui social le foto delle visita e quella più importante mentre getta via il tutore: "Il recupero procede bene senza pausa, ma senza fretta".

Lo spagnolo è soddisfatto e spera di recuperare la piena mobilità dell'arto: "Abbiamo fatto un passo importante nel processo di recupero. In questo secondo controllo i medici hanno confermato che l'omero si sta consolidando correttamente, pertanto adesso posso iniziare la fisioterapia con il braccio destro e l'allenamento cardio. Sono molto entusiasta all’idea di poter recuperare la mobilità del mio braccio, per proseguire nel mio processo di recupero dall’infortunio. Voglio ringraziare l'intero staff medico per il trattamento e l'attenzione".