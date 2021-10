Marquez: "Grande gara per me, ma è il giorno di Quartararo". Bagnaia: "Titolo meritato, non era mio anno"

I PROTAGONISTI

"Cercheremo di mettergli un po' il bastone tra le ruote per il prossimo anno". Bastianini: "Quando ho visto Quartararo..."

Marc Marquez ha approfittato della caduta di Bagnaia per tornare a vincere su un tracciato destrorso, uno di quelli che gli crea più problemi dopo il grave infortunio dello scorso anno. Ma il suo pensiero è per il nuovo campione, Quartararo. "E' stata una grande gara. Ma è la giornata di Fabio Quartararo, è la sua giornata. Congratulazioni a tutto il team Yamaha, cercheremo di mettergli un po' il bastone tra le ruote per il prossimo anno", le parole dello spagnolo della Honda.

Amaro in bocca per Francesco Bagnaia, la cui caduta a consegnato alle mani di Fabio Quartararo il titolo mondiale: "Oggi dovevo rischiare e spingere, purtroppo con la media non mi trovo bene ed ero convinto che con la dura sarei andato più veloce. È andata così, è calato il sole e mi sono steso. Non è stato un vero e proprio errore, può succedere che qualche grado di angolo o qualche chilometro orario in più faccia cadere. Questo non era il mio anno per vincere il mondiale, era quello di Quartararo che aveva più esperienza. Io sono partito in difficoltà dopo la scorsa stagione, sono cresciuto e ho imparato dagli errori. Oggi potevo solo vincere, dovevo rischiare e purtroppo mi sono steso".

"Fabio si è meritato il titolo al 100%, non ha mai fatto errori e poteva gestire le ultime gare. Sono molto contento per lui, i nostri cammini sono stati diversi in MotoGP ma eravamo entrambi a giocarci il titolo- ha spiegato Pecco-. Mancano due gare, voglio continuare a crescere e il prossimo anno sarà un'altra storia. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare in futuro, sia io che il team sappiamo cosa aspettarci. Ogni errore, caduta o vittoria mi ha portato a crescere, ci meritiamo di stare lì dove siamo".

L'Italia ha potuto festeggiare un podio in MotoGP grazie a Enea Bastianini, capace di salire sul podio come nella prima gara di Misano, al termine di una bella lotta proprio con Quartararo. "Il mio passo era davvero niente male. E' stato incredibile. Caduto Pecco Bagnaia sono andato in quarta posizione. Poi ho visto Fabio Quartararo e ho voluto spingere per il podio e ce l'ho fatta", le parole del migliore pilota Ducati.