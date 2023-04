Marquez e Bastianini "puntano" Jerez, Aprilia e Yamaha oggetti misteriosi

© Getty Images

È il Mondiale delle sfide... mancate, almeno per ora. Circostanza che si riflette in una classifica generale che - senza nulla togliere al leader Marco Bezzecchi - largamente inattesa, con il campione in carica Francesco Bagnaia nel ruolo di inseguitore del vincitore del Gp D'Argentina e diversi piloti di punta al margine basso della top ten... e oltre. Incidenti e infortuni hanno fin qui fatto la differenza, quanto e forse più dell'ottimo avvio stagionale di un paio di outsiders e delle prestazioni altalenanti di squadre come Aprilia e Yamaha. Austin potrebbe mettere un po' di ordine prima della lunghissima stagione in Europa che - con la sola eccezione della new entry asiatica Kazakistan - si protrarrà ben oltre la pausa estiva e fino all'appuntamento di Misano Adriatico.